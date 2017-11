Kolmapäeva õhtul, 1. novembril, avas Tradehouse OÜ uues Nautica keskuses Põhjamaade ühe suurima, 1000 ruutmeeril laiuva, professionaalseid ilutooteid pakkuva ilukaubamaja. Piduliku avasündmuse raames tehti teatavaks tuleva aasta Tradehouse Noorsportlase Stipendiumi saajad.

„Esinduskaupluse kolimine Nauticasse on olnud pikaajaline ning kahtlemata murrangulise tähendusega projekt ettevõtte arenguloos,” räägib Tradehouse’i tegevjuht Laura Kuldkepp. “Tahame uues kaupluses käia ühte sammu maailmas järjest enam populaarsust võitva trendiga ning tuua lettidele looduslikult puhtaid ja orgaanilisi tooteid. Üldjuhul jagatakse kosmeetikavahendid nelja suuremasse rühma: parfümeeria, professionaalne kosmeetika, tavatarbijale suunatud kosmeetika ja dermakosmeetika. Just dermakosmeetikale tahame uues kaupluses rohkem tähelepanu pöörata. Apteegi- ehk dermakosmeetika erinebki teistest toodetest selle poolest, et peale kaunistamise on sel ka ravivad omadused.”

“Kui ilumaailma märksõnadeks on üha enam võimalikult puhas ja orgaaniline tooraine, siis Tradehouse Ilukaubamajas on lisaks professionaalsete ilutoodetele esindatud ka suur hulk uuenduslikke taimsete komponetidega sarju, tervise tooteid ja mineraalkosmeetikat” kiitis ka avasündmust väisanud Ilumessi korraldaja Katrin Pihela. “Minu soovitus igale uue Tradehouse Ilukaubamaja külastajale on üks – varuge aega, sest uut ja huvitavat on palju,” lisas Pihela.