Briti kõmulehe The Sun andmeil võib Briti ringhääling BBC valida Ühendkuningriigi järgmiseks eurolaulikuks soome poptähe Saara Aalto.

Mullu Briti „X Factori" saates laineid löönud lesbiline lauljatar tunnistab The Sunile, et on tõepoolest Eurovisionile sõidu asjus läbirääkimisi pidanud.