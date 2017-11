Sul tasuks oma tervisele rohkem tähelepanu pöörata, püüda vabaneda harjumustest, mis organismi asjatult kurnavad. Ka sisemine tasakaal on oluline.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Armastuse teema on sinu jaoks kõige olulisem, sellegipoolest on sul praegu keeruline õnnelik olla – latt on väga kõrgel. Ootad oma partnerilt, et ta oleks ideaalne.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Asjad edenevad aeglasemalt, kui sa sooviksid. Oled küll tubli ja su plaanidki on läbimõeldud, sellegipoolest tekib takistusi. Nendest üle saada aitab visa distsiplineeritud tegutsemine.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Vajad päris palju hingamisruumi ning kui partner seda ei võimalda, muutud rahutuks ja ärritud kergesti. Sulle tundub, et parem on seal, kus sind ei ole.

Neitsi

23. august – 22. september

Võid nüüd küllaltki mugav olla ja kergesti kiusatustele järele anda. Eelistad seda teed, mis on kergem, kuigi see ei pruugi tulevikku silmas pidades tark valik olla.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tuleb tõdeda, et kuigi su tutvusringkond on aukartustäratavalt lai, on tõeliselt usaldusväärseid ja igas olukorras toetavaid sõpru üsna napilt. Just nende väheste jaoks leia nüüd aega.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ajajärk sobib päris hästi loominguliseks tegevuseks, intuitsioon on vast tugevamgi kui mõtlemisvõime. Paraku pole aga rahaasjade ajamiseks või äritegevuseks hea aeg.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled palju õppinud ja mõndagi kogenud, ent ikka ei tea sa mõnest asjast üldse midagi. Et edukalt edasi minna, pead uute teadmiste omandamise nimel tublisti vaeva nägema.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Suhete teema on esmatähtis. Su hing on rahutu ja nõudmised partnerile nii kõrged, et kuitahes ilusal, heal ja tublil inimesel on raske nendele vastata.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sõbrad on olulised. Siiski on üksjagu riskantne nendega ühist rahalist vastutust võtta. Juhul, kui oled sõpradega äriliselt seotud, võivad tekkida lahkhelideni viivad eriarvamused.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul on keeruline end mõistetavaks teha ja ka teistest aru saada. Kokkuleppeid sõlmides ja lepinguid allkirjastades ole iseäranis ettevaatlik, on oht miskit moodi petta saada.

Sünnipäevalapsele