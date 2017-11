Hea aeg julgete tulevikuplaanide tegemiseks, uute eesmärkide. Seejuures on aga raske teistega koostööd teha – oled niivõrd iseteadlik, et kipud eirama ka asjalikke nõuandeid.

Pühendad päris palju aega hobidega tegelemisele ja seltskondlikule läbikäimisele. Vabas õhkkonnas puutud kokku inimestega, kelle kaudu saad olulist infot.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võiksid end koolitusele või kursustele kirja panna. Palju uut saad teada erinevate inimestega suheldes. Ehk leiad inimese, kellest saab sulle eeskuju ja nõuandja.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Vajad aega üksi olemiseks, aga võid end ka üksildasena tunda, sest kaaslased ei mõista sind nii hästi, nagu sa neilt ootad ja loodad.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul on ideid, mismoodi oma tavapärast töökeskkonda paremaks muuta ning kuidas töövõtteid tõhustada. Suudad end distsiplineerida ja jõuad planeeritust rohkem ära teha.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul tuleb kohustuste tõttu lõbustusest loobuda. Töises asjaajamises pole kenast naeratusest ja viisakast suhtlemisstiilist suurt kasu, sinult oodatakse konkreetseid ja asjalikke tegusid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kodused probleemid ängistavad sind. Selle asemel, et neid klaarida, üritad nende eest põgeneda. Lõbusas seltskonnas viibida ja üritusi organiseerida on märksa huvitavam.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Oled julgelt valmis uusi asju proovima ja oma elus muudatusi tegema. Teed ambitsioonikaid tulevikuplaane. Kõik, mida teha tahaksid, pole siiski reaalselt teostatav.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on raske oma ootusi teisele inimesele selgitada, tundeid sõnadesse panna. Tõrgete tõttu suhtluses kipud masendusse langema, ennast üksildasena tundma.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kuigi sul on oluline info olemas, pole sa suutnud seda õigesti ära kasutada – mingid tähtsad detailid on tõenäoliselt kahe silma vahele jäänud. See asjaolu põhjustab tõrkeid töös.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Paljud asjad paistavad keerulisemana, kui need tegelikult on. Teistega suheldes otsid nende sõnade ja tegude varjatud tagamõtteid, mida ei pruugi üldse olemas olla.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

On palju energiat, ent pole lihtne seda õigetesse kanalitesse suunata. Kipud end jõuliselt maksma panema, oma arvamust teistele peale suruma. Võib kiskuda võimuvõitluseks.

Sünnipäevalapsele