Tallinnas asuv Mahlaveski Talupood on tõeline paradiis neile, kes eelistavad kodumaist ja kvaliteetset toitu. Talupoes on esindatud kõik talutoodete kategooriad üle Eesti: kala, linnu- ja loomaliha, pagaritooted, mahlad, köögiviljad, piimatooted, maiustused, keraamika, käsitöö.

Kokku võib leida Mahlaveski Talupoest üle 90 erineva tootja ning umbes 1000 toodet. Sellega on Mahlaveski Talupood kõige suurema talukauba valikuga pood Tallinnas. Niisiis on see ideaalne paik, kust osta nii äri- kui ka jõulukingitusi!

30. oktoobrist kuni 5. novembrini toimub Tallinnas Mahlaveski Talupoes (Faehlmanni 3) Uma Meki tootenädal, kus tootjad ise, aga ka mitmed kokad tutvustavad tooteid ja võimalusi, kuis neid kasutada. Saadaval ka tavalisest laiem valik Uma Meki tooteid.

Mis üldse on Uma Mekk? See on Võrumaa päritoluga toidu kaubamärgis, mille eesmärk on tunnustada Võrumaa põllumeest, ettevõtjat, toidutootjat, iga tubli maaharimise ja toidulauaga seotud töötegijat. Kaubamärk antakse ainult kvaliteetsele toidutoodangule. Uma Mekk kaubamärki antakse ka toidule, mida serveeritakse turismi- või toitlustusettevõttes kas kohapeal või catering teenusena. Tingimuseks on, et toidu valmistamisel on kasutatud Võrumaa ja Võrumaa koostööpiirkonnas kasvatatud toorainet vähemalt 50% ja toiduvalmistamise viis on iseloomulik Lõuna-Eesti piirkonnale või toitu valmistati sellisel viisil traditsiooniliselt just selles talus (külas, peres). Menüü toitude osakaalust vähemalt 50% on valmistatud kohalikke traditsioone järgides või kasutades unikaalset retsepti/ tootmistehnoloogiat.

Keelatud on järgmised E-ained: E104 - 142, E151, E154 - E160B, E161G, E173- E200, E210, E220, E230,E242, E310, E320, E321, E338, E407, E420, E620, E951. Keelatud on ka GMO-sid sisaldava tooraine kasutamine.

Mis mõtteid tekitasid meis proovitud tooted?

Urvaste kama koos hapukoorega (Nopri talu)

- Kama on ikka ülihea toode, kui soovid kiiret ja lihtsat magustoitu teha.

- Lapsena sai palju kama söödud just kefiiriga, sellest maitsest on nüüd vist tänaseks isu täis saanud. Niisiis oli hapukoorega päris hea!

- Ma polnud varem kama proovinud, aga nüüd siis tagasihoidlikult mekkisin. Väga hea oli! Ma olen paljust oma elus ilma jäänud!

- Ei oska muud öelda, kui vaid seda, et kogu kupatus oli väga maitsev. Ma pole enne kama koos hapukoorega söönud, vaid ainult jogurtisse või smuutisse lisanud. Nüüd söön seda edaspidigi koos hapukoorega. Samuti täitis see tükiks ajaks kõhtu.

Mimikri poolmagus siider

- Mulle imponeeris selle siidri tugev õunamaitse. Tavaliselt satun pirnisiidrit jooma, aga see pole teps mitte lemmik. Järgmine kord valingi õunasiidri.

- Kuidagi sooja tunde tõi sisse. Minu meelest on see talvine siider, ei kujuta ette, et seda rannas libistaks. Praegusse pimedasse aega on see aga ideaalne.

Jõeniidu kitsejuust

- Praadisin seda juustu ja maitse oli superhea!

- Paneksin selle peolauale teiste juustusortidega kokku. Olen kitsejuustu alati armastanud.

- Leian, et kitsejuust sobiks ideaalselt peedirisottosse. Minu jaoks puhtalt süües pisut liiga intensiivne.

Raclett juust

- Mõnusalt sulanud ja polnud liiga tuline.

- Mina taimetoitlasena improviseerin ikka, mida võiks kartuli või pasta kõrvale süüa. Täna sõin ma Racletti juustu kartuliga ja see oli imehea! Söön teinekordki õhtusöögiks.

- Minu teada kuulub see fondüüjuustude hulka, seda lepasuitsumaitselist tehakse vist ainult Eestis. Huvitav kogemus.

- Võib soojendada ahjus, aga traditsioonide kohaselt seda sulatatakse.

- Sulanuna on see kõvasti maitsvam, kõvana pikantne.

Toorpiim (Mahe Võrumaa süük)

- Ma olen varasemalt ainult poepiimasid joonud ega teadnud, mida täpselt toorpiimast. Aga see mekib tõesti tavapärasest palju paremini. Väike nõuanne on see, et korraga ei tasu liiga palju juua, kui oled harjunud vaid poepiimaga. Võib kõhule halvasti mõjuda.

- Värske nagu oleks vanaema juures maal! Pudelike on ka väga nunnu ja armsate kirjadega!

- Seda piima kohvi peale panna oleks küll patt! Puhtalt mekib kõige paremini.

- Mina kui piima mitte armastav inimene proovisin seda kohvi peal ja sinna sobis ka väga hästi!

- Hea ja puhas alternatiiv poes müüdavale halbadest ainetest pungil toodangule.

- Mulle meeldib see lehmake pildil! Nii nunnu!

Õunakrõpsud kaneeli ja suhkruga

- Nii-nii head, tõepoolest! Mõnusad kaneelised ja magusad. Seda süües tekib isegi jõuluigatsus.. tahaks, et lumi oleks maas ja jõululaulud taustal mängimas. Tekitab imehästi jõulumaitse!

- Ma usun, et lähen veel täna poodi ja ostan neid koju. Kostitan hea meelega ka peret nendega.

- Superilus pakend! Kinkimiseks ideaalne!

- Ma olen neid ennegi söönud, võitsin kunagi Toidumessil mingi õnnerattakeerutamises selle vinge purgi. Sõime mehega suure purgi ära ühe õhtuga. Vot nii head olidki!

- Mul tuli meelde lapsepõlv, sest mu vanaema tegi alati kuivatatud õunu, aga ilma kaneelita. Nostalgialaks.

Metsmustika krõps

- Nii mõnusad ja mustikaseda. Kuidas küll nii õhulised krõpsud on saadud? Pole selliseid asju varem proovinudki.

- Ma kasutaks hea meelega Taarapõllu Talu marjakrõpse tordikaunistustena. Annab uhke välimuse ja maitseelamuse ka veel lisaks.

- Minu meelest oli kõige nämmam lasta krõpsul suus sulada.

- Mõnusalt hapukas, mulle maitseb rohkem kui õunakrõpsud. Pakk on mugavalt väike ning seda saab kenasti käekotti poetada ning tööle või pikemale bussisõidule kaasa võtta.

- Mustikad on väga tervislikud, aga samas maitsvad marjad. Mulle väga meeldis.

- Kui mu lapsel päkapikud käima hakkavad, kavatsen mõnel päeval just selle tema sussi sisse sokutada.

- Nii hea! Olen üldiselt suur mustikasõber – näiteks teen alati mustikamoosi, aga niimoodi krõpsuna proovin esimest korda. Sulab suus.

Marineeritud põlduba küüslauguga (Võrumaa talutoit)

- Olen suur küüslaugusõber, niisiis haarasin esimesena marineeritud põldubade järele. Ei pidanud pettuma, küüslaugumaitse oli väga põnevalt paigas ja sobis ubadega imehästi kokku.

- Mulle meeldivad väga oad, aga ainult siis, kui nad on korralikult maitsestatud. Seega suvisel ajal teen üsna tihti kerget õhtusööki ehk soolatud ube. Niisiis proovisin seda marinaadi suure huviga. Ja tõesti, maitse oli ülimalt hea.

- Mulle meenutas see veidi hapukurke, aga vahelduseks on see hapukurkidele hea alternatiiv. Sobib hästi prae kõrvale salati asemel.

Angervaksa želee

- Kui kaunis purk! See sobiks ideaalselt mõne armsa inimese jõulupakki.

- Angervaksa želeed pannakse juustu peale ja niimoodi ma seda proovisingi. Väga põnev maitse. Siia oleks pokaal veini ka sobinud.

- Maitse oli tõesti väga spetsiifiline. Ma pole isegi kindel, kas see mulle meeldib. Mõtlesin tükk aega selle peale ja juurdlesin – lõpuks jõudsin arusaamisele, et päris hea!

- Lõhn meenutab mulle veidi õunaželeed. Angervaksast endast kuulsin aga hoopistükkis esimest korda.

Täistera rukkimanna (Loona talu veski)

- Vot rukkimannaga pole ma küll kunagi mannavahtu teinud! Aga kuna mulle selline jahu kätte sattus, siis miks mitte. Ja tulemus oli hea! Maitse erines veidi tavapärasest, aga üleüldiselt meeldis mulle väga.

- Kolleeg tõi rukkimannaga tehtud mannavahtu töö juurde ning haarasin kohe kausikesse! Ma polnud aastaid mannavahtu söönud! Milline nostalgia! Lapsepõlv meenus!

- Sõin mannavahtu koos toorpiima ja punasõstardega (mul oli sügavkülmas punasõstraid). Ideaalne kooslus. Rammus ja hea!

- Sain eile taolise jahutoote nagu rukkimanna. Ma ei osanud algul sellega midagi peale hakata, kuid kuna mulle meeldib väga erinevaid toite katsetada, siis hakkasin kohe otsima retsepte ja otsustasin teha punasesõstra-rukkimannavahtu. Väga lihtne retsept: punased sõstrad suhkru ja veega keema ning kümne minuti pärast vispeldad sisse rukkimannat. Seejärel alandada kuumust ja vispeldada seni, kuni läheb paksemaks. Siis oodata jahtumist ning lõpuks vahustada. Saan öelda, et rukkimannavaht maitseb mulle kordades rohkem kui tavaline mannavaht. Maitse on kuidagi mõnusam, tummisem.

Mahlaveski kodune õuna-mustsõstra glögi

- Glögipudelil oli väga kelmikas pilt – ajas näo naerule ja lõi meeleolu. Ka maitse oli superluks, mekkis väga mustsõstraselt.

- Loob erilise jõulutunde. Panin taustaks mängima ka jõulumuusika ja nautlesin.

- Proovisin seda Vana Tallinnaga. Maitses väga hästi, kuid puhtalt oli isegi parem.

- Sobib tänu lustakale pildile ka kinkimiseks (see on alkoholivaba).

- Glögipudelil on vahva Navitrolla poolt tehtud jõulupilt. Muide, teadaolevalt on see ainuke Navitrolla jõuluteemaline pilt. Juures on ka luuletus, mis on võru keeles ja tõlgitud ka eesti keelde. Väga meeleolukas!