Nimelt juhtus Saatpalul selline veider lugu, et kohale kutsutud takso juht ei julgenud libedatel teedel ise sõita, kuna autol olid all suverehvid. Nii kupatas naisterahavas rooli kuulsa kliendi enda! Pärast seda, kui tuntud muusik ennast ise kohale oli sõidutanud selgus, et tööle oli unustatud panna ka taksomeeter. Lahke staar taksojuhi "musternäidist" aga siiski tühjade kätega ei jätnud ning andis talle auto kasutamise eest sümboolse summa.

Talv tuleb eestlaste jaoks alati ootamatult ja kellelegi ei tule enam üllatusena meeletud töökodade järjekorrad ja see, et paljud vahetavad rehvid alles siis, kui tegelikult juba hilja. Muusik Lauri Saatpalu jagas aga sotsiaalmeedias kummalist juhtumit, mis küll üllatusest silmi pööritama paneb.

Läks hommikul kiireks. Samas ei tahtnud suverehvidega kaskadööri mängima minna, kodutänav oli lume all ja ilmselt libe igal pool linnas. Poeg tellis takso, kuna kaks meest ja üks linna sõit. Uber oli kenasti hinna kolmekordseks tõstnud, nii võttis teise.

Ootasime trepil ja vaatasime moblast ,kuidas takso meist mööda põrutas ja siis ringiga tagasi pööras. Hakkasime igaks juhuks vastu astuma. Roolis oli kena noor daam. Teretasime end autosse ja ütlesin: „ Toompeale!“ Daam vastas ,et “Ilmselt ei liigu me kuhugi!“

Minu imestuse peale rääkis daam, et auto on nii nõrk, et see ei liigu üldse lumega sinna, kuhu tahaks. Ma arvasin ,et auto pole nõrk, aga probleemiks on ehk suvekummid. Daam ütles, et kuna see on renditud auto, ei tea ta, mis kummid all on. Siis tegi ta igasuguseid manöövreid ning auto väänles aina rohkem ja rohkem kraavi ja postide poole.

Daam oli samas meeldivalt positiivne ja rõõmustas, et õnneks on autos kaks meest. Tänasin komplimendi eest, kuid avaldasin samas saladuse, et takso tellimise põhjuseks ei olnud trenn triatloniks ,vaid et meil on natsa nagu kiire. Ja siis tegi juht ettepaneku, et rooli võiks istuda hoopis mina!

Tõepoolest tean kodu lähedal, kus lume all on kivid, asfalt, kus tüma maa. Vahetasime kohad, fikseerisin enne, et tegu on tõepoolest suvekummidega, ning litsusin ennast rooli taha nii, et hing kinni jäi. „Te olete tõesti väike!“ suutsin ma kiiruga seksistliku märkuse teha, kobades võõras autos tooli kangi.

Olles aastaid töötanud Estonias ja seetõttu teades baleriinide mõõte üsna hästi, hindasin silma järgi kogu paketti koos talvejopega nii neljakümne kaheksa kilo kanti. Vabandan kui paar kilo otsa panin!Küsisin igaks juhuks ,et kas auto on tagasilla- või esisillaveoga. Väike kurat minu peas juba hõõrus häämeelest käsi, sest teadagi on külglibisemiseks kõige parem võõras rendiauto. Oli ikka igavalt esisillaveoga.

Sain takso lõpuks teistpidi ja sõitsin suuremale teele. Bussipeatuse juures tegin ettepaneku taas vahetada kohad, aga sellepeale tuli tagapingilt pojalt napp käsk: „ Isa, sina sõidad!“ Daam oli samuti varmalt nõus. Tee läks paremaks ja liikusin loomulikult pensionäri tempos.

Daam rääkis, et ta on sõitnud taksot kaks kuud ja et rendib sellepärast ,et omal autot pole ja et teada saada, kas talle see töö üldse meeldib. Jõudes Toompeale, lahkus poeg autost, tegin lossi ees elegantse kannaka ja sõitsin edasi enda sihtkohta.

See,et mul oli meestearsti juures kinni pandud profülaktiline kontrollanalüüsi aeg, võib tunduda teile liigse informatsioonina, kuid teadjamad saavad juba aru, et lisaks teatavale erutusastmele piinas mind kogu selle jabura teehommiku kestel ka iga minutiga kasvav rõve põiekas.

Kogu see seiklus oli alanud õigupoolest sellest, et ei tahtnud oma autoga linna sõita!