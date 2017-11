„Ja päästjatele on oluline, et hoone seisab püsti nii kaua kui neil on vaja inimesi päästa või kustutustöid teha. On selge, et mida kõrgem on hoone, seda kauem võtavad aega ka kustutus- ja päästetööd. Vastavalt sellele siis neid hooneid ka projekteeritakse.“

Tootearendaja Peeter Peedomaa tõi omalt poolt välja, et ristkihtpuidu teeb eriliseks uudne ja teatud mõttes innovaatiline materjal. „See on meil tootmisse ja tegevusplaani võetud suunitlusega, et me suudaks selle materjali näol tuua uut kontseptsiooni Eesti ehitusmaterjalide turule ja ehitussektorisse. Ja võib-olla kõige olulisem on see, et tegemist on sellise konstruktiivse, tugeva, stabiilse, hästi õhupidava materjaliga. Ja kuna tegemist on ikkagi puiduga, siis puit on keskkonnasõbralik, inimsõbralik materjal ja kohalik Eesti ressurss mis on meil ümberringi,“ tõi Peedomaa välja.

Arcwoodi omanik Peeter Peedomaa (Tiina Kõrtsini)

„Tänaseski katses me näeme, et see, mida me tahtsime tõestada-näidata - lõpptulemusi veel ei tea -, aga üldises pildis see tulekahju olukord käitus nii nagu olid meie ootused. Ja päästeametnike huvi, soov ja tahtmine üleüldse ju siiski on, et tulekahju olukorras jõuaksid inimesed evakueeruda ja päästeametnikud saaks tulekahju likvideerida ohutult ning ei satuks ohtu nende tegevus.“

Katses mõõtmiste eest vastutav TTÜ teadur Alar Just lisas omalt poolt, et välja on suisa töötatud arvutusmudel tulekahju leviku arvutamiseks. „Kui me teame akende suurusi, põrandate ja seinte pindu, ning teame kui palju sellest on avatud puitu, siis me oskame arvutada, mis juhtub,“ ütles Just. „Me tahame öelda, et me oskame projekteerida tulekahju levikut sellises puithoones. Ja ma loodab, et me tõstsime sellega ka usaldusväärsust puithoonete vastu,“ avaldas Just lootust.