Ajal mil üha enam räägitakse puhta kodumaise toidu tähtsusest, ei pruugi lapsevanemad aimatagi, et nende võsukestele antakse lasteaias või koolis sulfititega töödeldud kartuleid.

„Paar päeva pärast seda, kui lasteaias toitlustaja vahetus, tekkis lapsel äga allergia,“ rääkis anonüümsust palunud Tartu naine oma 2,5aastase tütrega juhtunust. Selgus, et lasteaias pakuti lõunaks keedetud kartulit hakklihakastmega.

Lasteaia toitlustaja loobus seejärel sulfideeritud kartulitest ning rohkem pole lapsel löövet esinenud. Lapsevanema sõnul on nendega juhtunu näide sellest, et teadlikkus niimoodi töödeldud köögivilja ohutusest on meil väike – tavaliselt pole ka kellelgi kodus aimugi, milliseid kartuleid koolis ja lasteaias pakutakse, veel vähem osatakse kartulis näha terviseriski.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.