Kes on need naised, kes valitsevad maailma? Tänavuses Forbesi koostatud mõjukamate naiste edetabelis on 23 uut nime - nende hulgas ka Eesti president Kersti Kaljulaid.

Forbes märgib siiski, et läinud aasta oli naistele pisut karm ning toob näiteks Hillary Clintoni suure languse. Naine, kes kaotas USA presidendivalimistel Donald Trumpile, kukkus 2. kohalt 65ndaks.

Kuid vankumatult, juba seitsmendat aastat järjest, hoiab esikohta Saksa liidukantsler Angela Merkel, kes on liidripositsioonil ühtekokku olnud 12 korral. Talle järgneb oodatult uustulnuk, Briti peaminister Theresa May. Kolmandal kohal on aga Melinda Gates - Bill & Melinda Gatesi fondi kaasasutaja ning Bill Gatesi abikaasa.

Kersti Kaljulaidi leiame tabeli 78. kohalt. Tema kohta kirjutatakse, et ta juhib tillukeses Eestis, kus ta on esimeseks naispresidendiks, digitaalrevolutsiooni. Kuigi Kaljulaidist on täpselt kümme kohta eespool Leedu president Dalia Grybauskaitė, jäävad temast tahapoole sellised nimekad naisterahvad nagu Taylor Swift (85. koht) ja J. K. Rowling (88. koht).

Kui kõnelda veel uustulnukatest, siis tabeli 19. kohalt leiame Ivanka Trumpi. Kuid tema kasuema, USA esileedi Melania Trump, pole tänavu nimekirja jõudnudki.

Veel nimekaid naisi: Suurbritannia kuninganna Elizabeth II on tänavu 26. kohal, Oprah Winfrey 63. kohal, Anna Wintour 27. kohal ja Beyoncé Knowles 50. kohal.