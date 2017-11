Eestis viidi läbi küsitlus, mille kohaselt on 23 protsendil eestlastest telefonis materjali, mida nad oma lähikondsete eest varjavad ning 18 protsenti on oma kaaslase telefonis nuhkinud.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul näitab uuring, et nii varjamisväärset materjali omavad kui ka nuhkimisega tegelevad kõige enam noored naised. “Siinkohal vastab stereotüüp tõele, et naised on uudishimulikumad,” ütles Seliov.

Uuringu kohaselt oli varjamisväärset materjali 19 protsendi meeste ja 26 protsendi naiste telefonides. Eestlastest ja venelastest soovisid oma telefoni sisu peita vastavalt 21 ja 28 protsenti. Vanusegruppidest on kõige enam, 53 protsendil varjata 16–24-aastastel noortel. 25–34-aastastest on telefonis valgustkartvat materjali 33 protsendil.