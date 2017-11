Colorados Denveris lasti eile õhtul Walmarti kaubamajas maha kolm inimest.

Politsei sõnul sisenes kurjategija poodi, kus hakkas valimatult inimeste suunas tulistama, kirjutab Ney York Times. Seejärel lahkunud mees sõnagi lausumata.

Hukkunuteks olid kaks meest, kes surid sündmuspaigal ning naine, kes suri hiljem haiglas.

Võimude sõnul on tulistaja endiselt vabaduses ning leitud pole ka taparelva. Turvakaamera salvestiselt on näha, et tegemist oli valge keskealise mehega, kes kandis musta jakki. Teadaolevalt lahkus ta punast värvi Mitsubishi Mirage'iga.