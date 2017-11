Kuna pealtnägijate filmitud videod teisipäevastest sündmustest Tallinnas Vabaduse väljakul on meedias kõigile vaatamiseks, on liikvele läinud mitmeid erinevaid tõlgendusi, kuidas politsei nugadega ründaja kahjutuks tegi. Politsei lükkab need teooriad aga ümber.

Üks rahvasuus liikuv versioon on, et politseinik tegi õhku ühe hoiatuslasu ning ülejäänud kaks lasku lasi ta juba noamehe suunas, kuid need läksid mööda ning seetõttu pidi sekkuma tema paarimees. Ka usuvad mõned, et politseiniku kolmas lask tabas noameest, misjärel ta maha kukkus ning neljanda lasu tegi paarimees maaslamajale selga.

Põhja prefekt Kristian Jaani märgib, et politseinikud ja prokuratuur alles selgitavad, mis Vabaduse väljakul täpselt juhtus, kuid kirjeldatud versioonid lükkab ta ümber. "Hetkel teame, et üks Vabaduse väljakule jõudnud patrullpolitseinikikest käskis mehel noad maha visata. Politseinik kordas mitu korda käsklust, kuid mees neid ei täitnud. Nugadega mees sööstis teda relvaga sihtinud korrakaitsja suunas ja asus teda ründama," räägib Jaani.

"Politseinik taganes ning tegi õhku kolm hoiatuslasku. Seejärel sekkus paarimees, kes järgnes, kui oli politseisõidukist kilbi võtnud. Korrakaitsja heitis kilbi käest, kui ründaja jooksis teise politseiniku suunas ning sooritas pärast paarimehe hoiatuslaske ühe lasu mehe rindkeresse," selgitab Jaani ning lisab, et rohkem laske ei sooritatud.

Jaani sõnul kinnitavad seda infot ka lahkamistulemused – meest tabas ülekehasse üks kuul. Ka ütleb ta, et kriminalistid rekonstrueerisid hoiatuslasud ning nende laskesektorisse hooneid ei jäänud.