Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Veiko Randlaine sõnul asusid politseinikud koheselt ärevaks tegeva teate asjaolusid välja selgitama. „Töötame aktiivselt mehe tabamise nimel. Oleme läbi vaadanud piirkonna turvakaamerate salvestised. Samuti profileerisime piirkonna riskiisikuid, kelle varasem käitumismuster viitab sarnasele käitumisele. Vajame siiski rohkem infot, et koguda tõendeid teo toimepanija väljaselgitamiseks,“ kommenteeris Randlaine. Ta palub politseiga kindlasti võtta ühendust mehel, kes olukorda sekkus.

Tema sõnul on väga oluline, et inimesed annaksid sellistest intsidentidest koheselt teada hädaabinumbril 112. „Nii saab politsei reageerida operatiivselt ning asuda kuumadel jälgedel teo toimepanijat tabama. Häirekeskusega suheldes tuleks jagada võimalikult palju informatsiooni, mis aitaksid inimest tuvastada - välised tundemärgid ja eritunnused, riietus ja inimese liikumissuund. Mida hiljem jõuab meieni info kuriteost, seda keerulisem on asjaolusid selgitada, tõendeid koguda ja kurjategijat tabada,“ rõhutas Randlaine.

Millist meest otsitakse?