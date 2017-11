G4Si turvatöötajad pidasid Pärnus kinni kaks tüdrukut, kes kaubanduskeskuses võtsid turvaelemente maha lõigates endale saagiks riideid, jalanõusid, seljakotte ja maiustusi.

Juhtum leidis aset ühel oktoobriõhtul umbes tund enne Pärnus asuva kaubanduskeskuse sulgemist, kui keskusesse tulid 12- ja 13-aastane tüdruk, kes külastasid mitut kauplust ja võtsid turvaelemente maha lõigates endale saagiks riideid, jalanõusid, seljakotte ja maiustusi. G4Si turvatöötaja pidas ühe tüdruku kinni spordi- ja vabaajarõivaste kaupluses ja ta anti üle politseile. Tütarlaps üritas alguses väita, et unustas pluusi seda proovides selga. Tema kotti kontrollides leiti sealt paarkümmend erinevat toodet kokku ligi 400 euro eest. Kogu kaup oli rikutud, kuna eemaldatud oli nii turvaelemente kui ka etikette. Kindla sooviga endale selle käiguga uued jalanõud saada, oli tütarlaps vanad jalatsid ka ära visanud, mille tulemusena oli ta päeva lõpuks sokkides, vahendas G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja. Noorem kaasosaline jõudis kaubanduskeskusest ära joosta, kuid politsei sai kodust ta kätte. Tolle neiu noos oli hinnanguliselt 200–300 euro väärtuses. Pärnu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kaire Kukk ütles, et politsei on juhtunuga põhjalikult tegelenud. „Oleme nende tüdrukute ja nende vanematega vestelnud, kuid ei ole ühest vastust, miks selline vargus toime pandi, põhjused on erinevad,“ rääkis ta Raja vahendusel. Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Karin Uibo sõnul saavad alaealiste varguste osas palju ära teha lapsevanemad ise- selliseid teemasid arutades ja lahti rääkides panustada taoliste juhtumite ärahoidmisse.