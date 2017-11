Tallinnas joomakaaslase tapmise eest Harju maakohtu poolt üheksaks aastaks vangi mõistetud endise kiirreageerija Rando Hõlpuse kaitsjad vaidlustasid süüdimõistmise Tallinna ringkonnakohtus, kus eilsel istungil taotlesid tema õigeksmõistmist, kuna maakohus on tõendeid ebaõigesti hinnanud.

Lasnamäel Majaka tänaval asuva kortermaja koridoris leidis mullu septembris aset kuritöö: toona politsei kiirreageerijana töötanud Rando Hõlpus tulistas süüdistuse järgi teenistusrelvast 41-aastast juhututtavast Joonast, kellega oli alles sama päeval tutvunud baaris. Joonas suri saadud vigastustesse sündmuspaigal. Hõlpuse süüasja augustis arutanud Harju maakohus mõistis talle 9aastase vangistuse. Hõlpuse kaitsjad Jaanus Tehver ja Margus esitasid apellatsioonkaebused Tallinna ringkonnakohtule, kes seda nüüd arutas. „Maakohus on minu arvates oluliselt rikkunud kohtuotsuse põhjendamise kohustust ja tõendeid ebaõigesti hinnanud,“ selgitas Jaanus Tehver. „Kaitsepositsiooni kohaselt ei võimalda kohtus uuritud tõendid teha põhjendatult järeldust, et süüdistus on tõendatud ja minu kaitsealune on kuriteo toime pannud.“