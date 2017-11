Täna mõistis Tartu maakohus korruptsioonikuritegude eest aastase tingimisi vanglakaristuse Tartu valla vallavanemale Aivar Soobile, kes sai ka keelu kolm aastat töötada avalikus sektoris, kuid uue suurvalla vallavanemaks valituks osutudes võib ta veel kauaks ametisse jääda.

Tartu valla volikogu liikme Janika Lille sõnul on era- ja tööauto kütusepaagi segiajamine vallavanema tegemistest vaid jäämäe tipp, kuid see annab alust loota, et kunagi jõutakse ka märksa suuremate omastamis- ja korruptsioonijuhtumite tõestamiseni. Tartu maakohus tunnistas Tartu vallavanema Aivar Soobi (56) süüdi toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ning omastamises ametiisikuna. Lihtsas keeles öelduna suunas vallavanem vallaautosse minema pidava bensiinijoa korduvalt oma eraautosse ja kanistritesse ning tegi ainuisikuliselt otsuseid, mille pidanuks tegema vallavolikogu.