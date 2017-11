Täna sai alguse uus „Eesti laul“ ning muusikud kihutasid keskpäeval telemajja, et oma lood veel viimasel hetkel kasti poetada ning suurest võistlusest osa saada. Taas tehti esitatud laulude rekord – sel aastal hüppas võistlustulle 258 laulu. Mullu oli see number 242.

„Ma olen end mingiaeg otsinud – nii muusikaliselt kui ka üleüldse. Vahepeal olen saanud kahekordseks isaks, elanud pereelu ja eks ma sahtlisse olen ikka kirjutanud,“ sõnab aastaid tagasi superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud Artur Rassmann.

„Lugu on eestikeelne. See sündis tegelikult eelmine nädal ja ma ei teadnudki, et kohe on „Eesti laulu“ tähtaeg. Kui sellest kuulsin, mõtlesin, et miks mitte osaleda,“ ütleb Artur. „Saime alles esmaspäeval pillimehed kokku ja teisipäeval saime loo salvestatud.“ Artur räägib, et tegu on bluusroki stiilis looga, kuhu on segatud ka klassikalist muusikat. „Saab kuulda tšellot, kontrabassi, kitarri.“

Kuidas Artur, keda me mäletame käreda rokimehena, bluusini jõudis? „Eks aeg teeb oma töö,“ naerab ta. „Superstaarist on 9 aastat möödas. Siis ma olin natuke laps ja wannabe-rokkstaar. Nüüd on hing rahulikumaks jäänud.“ „Eesti laulu“ peab mees heaks võimaluseks end reklaamida. „Isegi, kui lugu edasi ei pääse, jääb see žüriis kellelegi ikka kõrva. Tulin siia võimaluse pärast. Püüan jälle tuhast tõusta.“