Täna sai alguse uus „Eesti laul“ ning muusikud kihutasid keskpäeval telemajja, et oma lood veel viimasel hetkel kasti poetada ning suurest võistlusest osa saada. Taas tehti esitatud laulude rekord – sel aastal hüppas võistlustulle 258 laulu. Mullu oli see number 242.

Tänavu, kümnenda „Eesti laulu“ juures, on tehtud muudatus lugude valimise reeglites. „Eelžürii on kaheetapiline. Kõigepealt on muusikaeksperdid, keda on rohkem, kui varem. Nüüd on neid 15 ja varasema kahe päeva asemel saavad nad lugusid kuulata pool nädalat,“ räägib Normet. Eelžürii annab lugudele viiepallisüsteemis hindeid ning tekib edetabel, kust pääseb edasi 15 paremat. „Siis sekkub „Eesti laulu“ toimetus ja meie valime mitmekesisust arvestades veel viis,“ sõnab Normet. „Muidugi ei ütle me pärast, kes on need 15 ja 5,“ muigab ta.

Mart sõnab, et kuulamisperioodi pikendamine on artistide suhtes lugupidavam. „Teised näevad kuid ja nädalaid vaeva ja meil pole mõtet neist lihtsalt üle ratsutada. Süveneme ja kuulame laulud rahulikult ära. Loomulikult tuleb pärast tohutu kriitika, nagu alati, aga meie süda on rohkem rahul, kui oleme saanud rahulikult teha.“

Normet ütleb, et hommikul oli esitatud umbes 50 lugu. Varasemalt on igal aastal tehtud lugude rekord. Kas seda oodatakse ka tänavu? „See pole eesmärk omaette. Kvantiteet pole kvaliteet. Ma ootan värsket, kihvti muusikat. Tahaksin head popmuusikat, mis läheb rahvasse.“