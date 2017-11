Täna sai alguse uus „Eesti laul“ ning muusikud kihutasid keskpäeval telemajja, et oma lood veel viimasel hetkel kasti poetada ning suurest võistlusest osa saada. Taas tehti esitatud laulude rekord – sel aastal hüppas võistlustulle 258 laulu. Mullu oli see number 242.

Üllatajana ümbriku kasti ka saatest „Klassikatähed“ tuntuks saanud Elina Netšajeva, kes möödunud aastal koos Marko Reikopiga „Eesti laulu“ saateid juhtis. „Nägin eelmisel aastal seda möllu seestpoolt ja mõtlesin, et see on nii põnev projekt ja äge asi, et võiks sel aastal lauljana osa võtta,“ ütleb Elina ja muigab, et laulmine on ikka rohkem tema teema, kui saatejuhtimine.

Elina usub, et sellist lugu, nagu tema esitas, pole varem Eestis tehtud. „See on klassikalise vokaali ja elektroonilise muusika sümbioos, mis on väga võimmas, huvitav ja intrigeeriv. Muusika on kirjutatud arvestades minu hääleomadusi, hääleulatust ja võimekust, seega on, mida näidata,“ lubab ta.

Vaata videost, mida Elina meile veel rääkis.