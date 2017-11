Täna sai alguse uus „Eesti laul“ ning muusikud kihutasid keskpäeval telemajja, et oma lood veel viimasel hetkel kasti poetada ning suurest võistlusest osa saada. Taas tehti esitatud laulude rekord – sel aastal hüppas võistlustulle 258 laulu. Mullu oli see number 242.

Värske loo toob konkursile ka poliitik Imre Sooäär. „See just sai valmis.“ Selle, mis kasti läks, jätab mees targu saladuseks. „Tibusid loetakse siis, kui kuulutatakse välja, kes edasi pääsevad. Las ta esialgu jääb, ei taha praegu ära sõnuda.“

Sooäär paljastab suure pinnimise peale, et lugu esitab kaks armsat lauljat. „Ma olen ikka laulukirjutaja, ise ma kindlasti ei laula. Igaüks peab oma liistude juurde jääma. Mulle sobib kirjutamine ja las laulavad need, kes on professionaalid.“

„Eesti laulu“ peab mees aasta suursündmuseks. „See on suurim telesaade ning hea võimalus noortele artistidele end näidata ja jalg suurele lavale saada. Ma arvan, et on väga hea, et see toimub Saku Suurhallis. Nii suure publiku ees laulmise võimalust Eesti solistidel väga pole.“