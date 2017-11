Toompere sõnul on kogu see ala, millel noamees liikus, politsei kaamerate vaateväljas alates Raekoja platsist kuni Vabaduse väljakuni ja see aeg tulnuks korrapidajatel kulutada kaameratest info hankimisele ning patrullidele edastamisele.

„Patrullile ei heidaks ma midagi ette,“ nendib Toompere. „Pigem tundub, et patrull jõudis Vabaduse väljakule väga hilja, kuigi kutse prioriteet pidanuks olema kõrgeim. Kümme minutit on Tallinna kesklinna puhul ikka väga pikk aeg.“

„Korrapidajal oli võimalus patrulli juhendada, samuti soovitada kasutada kokkupandavat turvakilpi, mis on kõigis autodes olemas,“ märkis praegu Tallinna munitsipaalpolitseid juhtiv Toompere.

Ehk andnuks mehega sõbralikult suhtlemine võimaluse asi rahulikult lahendada? Nii varjeks olevaid kilpe kui läbirääkimise ja rahustamise oskust kasutavad patrullid tihti, väidab Toompere.

„Enamik juhtumeid lahendataksegi ju rahulikult. Politseinike koolitatakse üldjuhul eluruumides mitte tulistama, see oleks väga paljude riskide tõttu äärmine vahend,“ märkis korrakaitsja. „Neid peretülisid on ju tihti, kus papad-mammad vehivad nugadega, ega neid siis sellepärast kohe maha ei lasta.“

Toompere sõnul sõltub kõik ohuallika käitumisest, aga ka politseinike kogemusest.

Kuna olukorda ei õnnestunud aga rahulikult lahendada, polnud tema hinnangul sel hetkel, kui noamees juba patrulli ründas, vahetu reaalse olukorra likvideerimiseks muud võimalust. „Seda, kuidas kiirete sündmuste puhul käituda, peab politseinik ise ja kohe otsustama,“ ei leia Toompere tagantjärele tarkuse jaoks kohta.

Toompere sõnul pole rünnaku puhul võimalik ka kõhelda, sest siis tuleb tulistada.

„Räägitakse, et politseinikul on psühholoogiliselt raske päästikule vajutada. Kui on aga elu ja surma küsimus, ei mõtle sa enam midagi, vaid annad ainult tuld,“ lausus korrakaitsja.

Toompere sai reaalse tulistamiskogemuse 1990.-ndate aastate keskpaigas, kui ta töötas Valga politseiprefektina. Teel töölt koju märkas ta Karksi-Nuia kivist bussipeatuse taha peidetud sõiduautot Žiguli. Ta keeras tagasi, sest auto tundus kahtlane. Kui ta peatus, püüdis Žiguli põgeneda, kuid siledad rehvid ei võtnud mudas vedu.

„Ma ei tea, miks, aga millegi pärast haarasin autost kaasa isikliku Tauruse revolvri,“ meenutas Toompere. Tema vastas olnud mees peatus 7-8 meetri peal ja tulistas. Esimese padruniga tekkis tõrge. Siis kostsid lasud. Toompere tulistas kolm-neli korda vastu, kuid ta teadis, et padruneid on ainult kuus ja otsustas taganeda. Toompere hüppas autosse ja sõitis abi kutsuma, sest mobiililevi oli sealkandis pea olematu. Kuigi Žiguli ukse sisse jäi korralik kuuliauk, ta kurjategijale pihta ei saanud ja õnneks ka mitte kurjategija talle. Ometi oli too oma TT-püstoliga teinud Toompere Volvosse rea auke ning lasknud läbi ka rehvi, mis sõidu ajal tühjaks jooksis.

Kui abijõud peatuse juurde jõudsid, oli Žiguli kadunud.

Järgmisel päeval leidsid Võru kriminaalpolitseinikud peidetud Žiguli läbiotsimisel ühest Valga garaažist ja selgus, et autoomanikel oli plaan röövida Soomest kohale sõitvaid marjade kokkuostjaid, kel oli kaasas sadu tuhandeid kroone sularaha. Soomlastele sõitis selleks üks auto juba Tallinnast alates sabas, teine aga varitses just bussipeatuses.

Võimaluse kohta tulistada jooksvat meest jalga, kahtles Toompere, kas sel moel oleks talle üldse pihta saanud. „Kuul oleks võinud kiviplaadilt rikošetiga mujale lennata, olgu siis kohviku akna taga istuvate inimesteni või vabadussamba juures lapsega jalutava emani,“ tõi ta näiteks. „Kui mõni süütu kodanik saanuks kuuli otsaette, kas me siis oleksime rahul?“