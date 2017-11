Täna sai alguse uus „Eesti laul“ ning muusikud kihutasid keskpäeval telemajja, et oma lood veel viimasel hetkel kasti poetada ning suurest võistlusest osa saada. Taas tehti esitatud laulude rekord – sel aastal hüppas võistlustulle 258 laulu. Mullu oli see number 242.

„Olen päris mitmel aastal osaleda püüdnud, kuid minu lood pole edasi saanud. Hiljem, kui need singlina välja olen andnud, on need raadioedetabelites jõudnud kõrgetele kohtadele ning saanud rahva poolt väga armastatuks,“ räägib lauljatar Merlyn Uusküla, kes tänavu taas „Eesti laulule“ kandideerida otsustas.

Merlyn on oma lugusid konkursile esitanud ka varem, kuid ükski pole poolfinalistide hulka pääsenud. „Näiteks „Soovin sulle head“ oli raadiotes väga mängitud, Cool D-ga tehtud lool „Miks alles nüüd“ on praegu üle miljoni kuulamise ja ka „Võidu poole“ oli suur hitt,“ räägib Uusküla. „Hiljem, kui olen need singlitena välja andnud, on need saanud raadios kõrgetele kohtadele ja rahva poolt väga hästi vastu võetud.“ Naine tõdeb, et žürii jaoks on ilmselgelt keeruline kahe päevaga ligi 300 lugu läbi kuulata ja adekvaatseid otsuseid teha. Lisaks on žüriis koos väga erinevate muusikamaitsete esindajad. „Kui üks paneb 10 punkti ühele ja teine teisele loole ning nad vastastikku maksimumpunkte ei saa, siis saavadki paljuski edasi need enam-vähem lood, mis said 6 punkti.“

Vaata videost, millest Merlyni lugu räägib ning mida naine meile vee rääkis.