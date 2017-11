Täna sai alguse uus „Eesti laul“ ning muusikud kihutasid keskpäeval telemajja, et oma lood veel viimasel hetkel kasti poetada ning suurest võistlusest osa saada. Taas tehti esitatud laulude rekord – sel aastal hüppas võistlustulle 258 laulu. Mullu oli see number 242.

Oma loo tõi tund enne kella kukkumist ka Artjom Savitski. „Avaldan saladuse, et ma osalen igal aastal,“ muigab ta. „See on ikkagi Eestis üks võimsamaid muusikaüritusi ja sellest mitte osa võtmine oleks muusikule patt,“ sõnab laulja.

Artjom esitas võistlusele loo, mille on kirjutanud tema hea sõber Karl-Ander Reismann. „See seisis tal hästi kaua sahtlis, nüüd tuli ta välismaalt tagasi ja saatis selle mulle. Ma olin seda umbes kolm aastat tagasi kuulnud ja ütlesin, et see on väga hea laul. Mõtlesimegi, et teeme selle purki, vaatame ja proovime.“ Artjomi laul räägib armastusest ja on ingliskeelne.

Miks mees loo aga nii viimasel hetkel tõi? „Ma arvan, et see on praegu kõige magusam aeg,“ muigab ta. „1. november ei ole hilja, see on kujunenud selliseks traditsiooniliseks tähtajaks, mil oma laul ära tuua. Tähtaeg määrab ka motivatsiooni, et selleks ajaks pead loo valmis saama.“ Artjom tunnistab, et kui lugu 20 hulka ei pääse, on ikka väike pettumus. „Aga see lükkab sind jälle tegema paremaid laule, et saaksid mingis kategoorias paremaks.“