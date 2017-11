Tänase „Pealtnägija“ oli tavalisest saatest mõnevõrra erinev. Avaloo üks peategelasi, endine jalgpallur, praegune vandeadvokaat ja Jalgpalli Liidu juhatuse liige Daniil Savitski tegi Harju maakohtule avalduse, et täna eetrisse minev „Pealtnägija“ lugu rikub tema head mainet ja tekitab talle ulatusliku kahju. Kohus ei nõustunud ja lugu, milles räägitakse kaitsetute inimeste petmisest, oli eetris. Elisi elu pole olnud kerge - noores eas on ta ilma jäänud nii vanematest kui kodust. 18aastane Elis ja tema tädi Julia usuvad, et kelmid petsid noore neiu isalt ja Julia vennalt välja mehele kuulunud korteri ja hulga raha. Skeemide keskmes on kohtutäiturite oksjonid, kus haamri alla läheb kinnisvara, mis tihti on kaasomandis ja üsna kehvas seisus. 2015. aastal läks ühel oksjonil müüki 3toaline korter Lasnamäel. Seal elasid Viktor ja tema tütar Elis. Viktori elu oli pärast kalli abikaasa surma allamäge läinud ja korteril oli tohutu kommunaalvõlg. Kolmveerand korterist on Viktori, üks neljandik Elisi omandis. Viktori osa läheb enampakkumisele, selle uueks omanikuks saab oksjoni järel ettevõte Delta Property OÜ. Selle omanikud on Daniil Savitski ja Stanislav Borodin. Delta Property maksis Viktorile 27 000 eurot, kui võlg maha arvata, jäi Viktorile 24 000.

Järgmisel päeval on ettevõte Viktori ukse taga ettepanekuga: kas mees ostaks korteri tagasi, müüks ka tütre osa või jääks korterisse üürnikuna elama. Mõne päeva pärast ongi lepingule alla kirjutatud. Mees teeb 20 000-eurose ettemakse ja jääb korterit lepingu järgi kaheksaks aastaks üürima. Ehk sisuliselt maksis ta suure osa oksjonilt teenitud raha ettevõttele tagasi.

Hannes Kelt Põhja prefektuurist selgitab, et petturid leidsid just Viktori-suguseid ohvreid, kel puudusid juriidilised teadmised või olid tõsises rahahädas. Vähe sellest, õde Julia väidab, et Viktorit suisa ähvardati - lepingule alla ei kirjuta, anname meile kuuluva korteriosa üürile narkaritele ja kodututele. Kuu aega hiljem Viktor suri. Ta peksti tänaval läbi ja paar päeva hiljem leidis Elis isa korteripõrandalt surnuna. Perekond ei julge spekuleerida, kes peksmise taga võis olla, kuid Julia imestab, et Viktor oli selle ühe kuuga juba nii nõrgaks jäänud, et tundub uskumatu, et inimvarest mees veel kellegagi rusikakangelast mängida oleks tahtnud. Siis vaid 16aastasele Elisile hakkasid tulema pealekäivad kõned ja sõnumid korteri ostmiseks, hiljem lihtsalt nõue korteri võti firma kätte saada. Lõpuks ei pidanud neiu vastu ja kolis tädi juurde. 20 000eurosest ettemaksust, mille isa maksis, pole noor pärija seni sentigi näinud. Seega sai Delta Property kolmetoalise korter omanikuks kokkuvõttes vaid 7000 euroga. Igor räägib „Pealtnägijale“ enda juhtumist. Üks kuuendik tema korterist, mis kuulus tema rahahädas vennale, ostis Delta Property. „Ühel päeval on mingi vend ukse taga, et tema on kuuendiku omanik. No tere tulemast!“ turtsub Igor pahaselt. Temaga võeti ette samuti üsna karmid mõjutusvahendid, sest mees keeldus enda korteriosa tühise hinna eest müümast venna osa välja ostmast. Tema sõnul ähvardati tedagi ebameeldivate kaasüürilistega, samuti suisa vägivallaga. „Kes mulle vastu on vaielnud, see on surnud otse ukselävel või lõpetanud enesetapuga,“ kirjeldab Igor ähvardusi. Igor ei löönud kartma ja tegi politseile avalduse. Kõik ohvrid aga nii julged ja asjalikud ei ole...