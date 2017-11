"Enda eest peab hoolitsema. Lill ei kasva, kui sa teda ei kasta ega väeta. Naine on ju lill,"on tänane sünnipäevalaps Merle Palmiste mõtisklenud. Ta on alati sätitud ja kõrgetel kontsadel. Kuid millised on tema ilusaladused ja mis peitub Merle põhjatus meigikotis?

"Kui on paha tuju, teed meigi ja tuju läheb paremaks," avaldab näitleja hea tuju saladuse Stellariumile. Palmiste igapäevase meigirituaali juurde kuulub kevadel kergem ja talvel tihkem jumestuskreem: see on justkui riie, mis nahka kaitseb. Lisaks kasutab Merle enne kodust väljumist punast huulepulka ja ripsmetušši. Toodete juures ei mängi väiksemat rolli disain. Merle leiab, et täiuslikult disainitud huulepulgad, puudritoosid ja parfüümid loovad buduaariliku emotsiooni.

Merlel on võrratult suur kosmeetikakott, kuhu mahuvad ka tema statement ehted. Kunagi ju ei tea, millal tuleb tuju suur sõrmus sõrme pista või jakk prossiga ehtida. Kodus on Merlel erinevaid ehteid suisa sahtlitäis ja kui meigitarbeid üle jääb, jagab ta neid oma ema ja 20aastase tütre Elizabethiga.

