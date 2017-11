Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar on olnud koos juba üle kümne aasta, pühendudes vaid teineteisele. Ka natuke üle aasta tagasi Kroonikale antud intervjuus ütles Tanja, et last ta ei oota ja lastetuba pole sisse seatud. Eile teatas Tanja Mihhailova-Saar aga Instagrami vahendusel, et tal on Mikk Saarega tulekul perelisa. „Tulemas uus perebänd... aastal 2018,“ kirjutas ta, lisades juurde beebit ja südant kujutavad sümbolid.

Aastal 2012 rääkis Tanja Kroonikale, et lapsevanemateks saamise teemat pole nad Mikuga veel jutuks võtnud. Järelkasvu plaanimise asemel pühendusid Tanja ning Mikk tollal hoopis teineteisele ja muusikale, ehkki nende stiilieelistused on erinevad.

Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar sõlmisid oma abielu 2016. aastal Toscana päikselise taeva all. Sellest, et kooselu on viimaks ametlikuks tehtud, sai avalikkus teada alles siis, kui sotsiaalmeediasse tekkisid nende imekaunid pulmapildid.