Kui poest ostetakse katkised kingad, asendatakse need uutega või makstakse raha tagasi. Kas sarnane süsteem kehtib ka turvaaukudega ID-kaardi puhul?

Viimastel päevadel on ligi 800 000 inimest olukorra ees, kus nende ID-kaardi sertifikaadid on kuulutatud ebaturvaliseks, mistõttu tuleb neil oma dokumenti kauguuendada. Kuna inimestel on käes ebakvaliteetne toode, tekitab see küsimuse, kas selle eest võiks inimene raha tagasi saada?

Tarbijakaitseamet küsimust ei kommenteeri, sest tarbijakaitseseadusel isikut tõendava dokumendina kasutatava ID-kaardiga pistmist pole. Politsei-ja piirivalveameti kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul selgitab, et turvariskiga ID-kaardi uuendamine kauguuenduse teel või teeninduses on tasuta. „Kui kaardi uuendamine ebaõnnestub ka PPA teeninduses, siis garantiikorras vahetatakse kaart välja ja see ei maksa kliendile midagi,“ sõnab ta. „Garantiikorras väljastatav uus kaart on sama kehtivusajaga, mis on sellel kaardil, mida ei õnnestunud uuendada.“