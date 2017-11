Eile kell 15 kukkus „Eesti laul 2018“ lugude esitamise tähtaeg. Sagimist jätkus sel puhul telemajja nii vahetult enne seda kui ka veidi hiljem – ansambli Around The Sun poisid jõudsid oma lauluga kohale viis minutit pärast tähtaega. Nende õnneks võeti lugu siiski vastu. Siinkohal väike ülevaade viimastest tulijatest.

Eelviimasena, kell 15.01 jõuab telemajja Martin, kes esitab Simmanimehe loo nimega „Kameeleonmees“. „Ma ei saanud seda temalt varem kätte. Mina ei ole selle looga üldse seotud, olen käepikendus,“ seletab ta, et tõi telemajja oma sõbra sõbra tädi tuttava mehe loo. „Simmanimees ise elab kaugel Laatres, on kirjaoskamatu ja palus väga, et see lugu jõuaks „Eesti laulule“.“