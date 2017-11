Täna kell kolm kukkus konkursile Eesti Laul 2018 võistluslugude esitamise tähtaeg. Nagu juba traditsiooniks saanud, tuli viimase tunni sees, tänavu kell 14.22, oma lugu tooma Margus Vaher.

„Naljakas on öelda, aga osalen juba kaheksandat või üheksandat korda. Teen ikka nalja, et olen loll, aga järjekindel. Äkki sel aastal näkkab,“ sõnab veterankandideerija Vaher. „Eestis on väga vähe platvorme, kus saab oma muusikat kenasti tutvustada. „Eesti laul“ on oma promokanalite poolest täiesti suurepärane üritus.“

Margus tunnistab, et viimase tunni jooksul loo toomise puhul on mängus ka väike turunduslik aspekt, kuid lugu lauldi lõplikult sisse alles esmaspäeval ning selle mudimine võttis aega. Margus on tänavu löönud käed kitarrist Peter Põderiga, kellega koos ta lugu „Heartbeat“ esitab.

„Inimesed ootavad minult, kui lembelaulikult ballaadi, aga see on tempokam ja popilikum,“ sõnab ta. Mees tunnistab, et on muidugi igal aastal pettunud, kui tema lugu edasi ei pääse. „Igal aastal mõtled, kas ma ikka tulen uuesti, aga see pettumus läheb mööda. Kui praegu tagasi vaatan, saan aru, et ehk ei ole need olnud kõige paremad lood.“