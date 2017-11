„Sigalas oli ka kümmekond lammast, lehma, pulli, mis lihtsalt politsei poolt kohapeal maha lasti! Kuidagi väga õõvastav minu jaoks,“ väidab kohalik elanik Läänemaal suletud illegaalse tapamajas juhtunust. Veterinaar- ja toiduamet kinnitab, et määrustevastast kõmmutamist tapamajas ei toimunud.

Oktoobris sulges veterinaar- ja toiduamet koostööspolitseiga päevapealt Läänemaal Vatlas ebaseadusliku tapamaja, kus tapeti lambaid ja veiseid. Ühele kohalikule elanikule ei anna juhtunu hingerahu tänaseni. „Antud sigalas oli ka kümmekond lammast, lehma, pulli, mis lihtsalt politsei poolt koha peal maha lasti! Ma ei tea, kuidagi õõvastav minu jaoks. Külaelanikud kuulsid umbes kümmet lasku, millest enam suhteliselt väikese vahega, kaks viimast veidi hiljem. Seejärel nõuti ühelt asotsiaalsete kalduvustega kohalikult maha lastud loomade traktoriga väljalohistamist, kuhu nad jäid järgmist päeva ja Vireeni äraveo autot ootama. Huvitav, kas tõesti poleks võimalik olnud elusloomadega muud teha, kui lihtsalt külmalt kohapeal maha lasta?“ räägib kohalik.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja kinnitab, et kindlasti ei lasknud politsei loomi maha. „Tapamajast leitud viis lammast ja neli veist kõigepealt uimastati ja seejärel eutaneeriti süstiga. Veiste puhul kasutati tapamajas kohapeal olnud poltpüstolit, et veenduda, et loomad on hukkunud. Poltpüstol on tapamajades laialt levinud uimastamise ja hukkamise viis, kuid kindlasti ei tee see püssipauguga võrreldavat heli, vaid on tunduvalt vaiksem. Eesmärk oli hukata loomad veretult, kuna teatavasti levivad vere kaudu mitmed haigused ning me ei saanud veenduda selles, et loomadel haigusi polnud,“ selgitab Altraja.