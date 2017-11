„Kui sa hakkama ei saa, siis tõepoolest – kui sulle on märk antud, lahku sellest elust!“ põrutas „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ osaleja Martin eelmisel nädalal saatesse abi otsima tulnud Gennadile. Kas tõesti soovitas nõid tele-eetris mehel end ära tappa?

Tartumaalt pärit 53aastase Gennadi eluteel on olnud palju valusaid üleelamisi. “Kuulen öösel koputamist. Peaaegu igal õhtul, kui magama jään, südaöö paiku koputatakse,” kurtis mees saates ja ütles, et hakkas koputusi kuulma kindlatel kuupäevadel. Gennadi kasupojad Koit ja Marek surid ühekuuse vahega sarnastel kuupäevadel ning mees kartis, et ukse taga käib koputamas surm, kes on tulnud järele nii talle kui ka tema lihastele poegadele.

Saates osalev Martin on oma järsu otsekohesusega varemgi silma paistnud. Sel korral oli ta aga eriti konkreetne, öeldes Gennadile otse välja, et just tema enda hädine olek toobki talle ja poegadele õnnetusi kaela. „Ma sain tuuma kätte, milles nende sündmuste põhjus on. Sündmuste põhjus on see mees – sina!“ ütles ta. „Kui sa hakkama ei saa, siis tõepoolest – kui sulle on märk antud, lahku sellest elust!“