„Tekkis selline tugev seksuaalne tõmme,“ kirjeldab selgeltnägija Liina kummalist aistingut, mis teda valdas, kui ta proovis tunnetada deemonit, kes oli võtnud oma võimusesse surnute jumestamisega tegeleva Elery. Kas võib olla, et noore kauni naise orjastanud deemon on seotud tema tööga matusebüroos?

Enne TV3 hittsaadet „Selgeltnägijate tuleproov“ ei olnud Eleryl aimugi, et peale elukaaslase ja laste jagab ta elu ühe üpris pahatahtliku olevuse, deemoniga. Tõsi küll, noore naise elus juhtus alailma kummalisi äpardusi, eeskätt autoga, suure musta džiibiga, aga Elery pani need juhtumised halva õnne arvele.

„Ükskord läks Rocca al Mare ringteel rehv puruks,“ alustab Elery äpardustejada loetlemist. „Natukese aja pärast parkis kaubanduskeskuse parklas keegi oma auto nõnda, et numbrimärgid olid haakunud. Ja ma ei saanud enne ära minna, kui autoomanik lõpuks saabus ja oma auto ära võttis. Pärast seda oli garaažis uputus, kus auto praktiliselt ära uppus, aga õnneks saime ta korda. Lisaks on mu autole tekkinud seletamatud kriimud, kohe korralikud jutid. Ja hästi naljakas on see, et need kriimud on alati juhi – minu – pool. Elukaaslane naljatleb, et sitamagnet läks rooli, ta teab, et mul alailma juhtub midagi.“