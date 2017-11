Hea aeg uute teadmiste omandamiseks, kusjuures arvestada tuleb sellega, et erinevate inimestega suheldes õpid tunduvalt rohkem kui raamatuis tuhnides.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suudad end parimast küljest näidata, seeläbi autoriteetsetele isikutele silma jääda, mis annab võimalusi oma mõjuvõimu laiendamiseks ja plaanide elluviimiseks.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Materiaalset kasu tuua tõotavad projektid, mis ehk viimasel ajal kiratsenud on, võivad neil päevil uue hoo sisse saada. Võib-olla pead aga tegevusplaani muutma.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul tuleb vaid inimeste hulgas olla ja meeldivalt naeratada – kõik muu tuleb justkui iseenesest. Nii armu- kui ka sõprussuhete arendamiseks on rohkesti võimalusi.

Neitsi

23. august – 22. september

Ole oma kallimaga palju koos, õpi teda paremini tundma – on võimalus tugevdada teievahelist sidet ja ka seksuaalelu nauditavamaks muuta.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tasub jõudu säästmata pühenduda raha, töö ja karjääri edendamisega seotud tegevustele. Mitmete soodsate tegurite koostoimel võib tekkida suurepäraseid võimalusi.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suhete loomine sujub nüüd vägagi libedalt. Oled seltskonnas populaarne, samas omajagu salapärane, vastassoolised pööravad sulle tähelepanu. Ka õnnemängudes võib sind edu saata.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lihtne on elust rõõmu tunda: igapäevased väiksed õnnestumised teevad tuju heaks. Hea aeg läbirääkimiste pidamiseks ja oma soovide sõnastamiseks, ka armastuse avaldamiseks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sa pead sisimas teadma, mida kõige rohkem vajad ja tahad ning selle nimel tegutsema – isegi kui eesmärk on kõrge, on sul kindlasti lootust see saavutada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

On kas lootust edutamisele praegusel töökohal või siis on käeulatuses uus suurepärane pakkumine, millega kaasneb kas ambitsioonikam töö või suurem palganumber.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kui vajad abi, räägi sellest oma pereliikmete ja vanematega. Nad mõistavad sind üllatavalt hästi ning loovad sulle kindla seljataguse. Küllap oskavad nad sulle head nõu anda.

Sünnipäevalapsele