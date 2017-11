"Ameeriklane kuulutab kõrgelt ja kaugelt kui annetab, see on temale auasi," kirjeldas tänases Vikerraadio Uudis+ saates aastaid USAs elanud ajakirjanik Lauri Tankler. Ta selgitas, et USAs arvestavad perekonnad tihti oma sissetulekute puhul, et 10 protsenti sellest läheb kirikule ning sealt on välja kasvanud suhtumine, et kirik ei ole ainus organisatsioon, kuhu heategevuseks annetada. "Ameerika Ühendriigid on väga kristlik ja kirikutega seotud riik ja on levinud, et 10 protsenti sissetulekutest läheb kogudusele," rääkis Tankler.

Ta tõi välja erinevuse USA ja Euroopa riikide ja eraisikute suhtumine sellesse, kes peab kedagi aitama. "Euroopas, eriti Põhja-Euroopas, on tugevad sotsiaalkindlustusskeemid ja on naljakas, kui keegi kogub raha vaesemate inimeste abiks, sest see on riigi ülesanne, see on sotsiaalsüsteemi ülesanne. USAs on sotsiaalsüsteem niivõrd nõrk, et seal lähebki suur osa annetustest nõrkade ja väetite abiks. See ongi kõige suurem erinevus USA ja Euroopa ja Eesti annetuskultuuride vahel," rääkis saatekülaline.

Eestis maksab edukas inimene sissetulekute pealt oluliselt rohkem makse kui edukas inimene USAs. Eestlane mõtleb, et, kui tal läheb 33% sotsiaalmaksu nagunii tulust maha, mille pärast peaks ta veel annetama? USAs sellist sotsiaalsüsteemi pole ja see on ka põhjus, miks jõukamad inimesed tunnevad, et peavad midagi tagasi andma ühiskonnale.