Miilits korraldab Ivanovi korteris läbiotsimise. Pärast pikki otsinguid leitakse puskariaparaat. "No nii," ütleb miilitsionäär, "teile esitatakse süüdistus puskari-ajamises."

"Aga ma pole ju puskarit ajanud!"

"Mis tähendab - ei ole? Vahend on teil ju olemas!"

"Sel juhul palun mind süüdistada hoopis vägistamises."

"Kas te olete siis kedagi vägistanud?"

"Ei ole, aga vahend on mul ju olemas!"