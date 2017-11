Nädalavahetusel Pärnus kadunuks jäänud Johannese õde leiab, et tema väikevend on pigem seltsiv ja aktiivne. „Ta käis veel suvel ja septembris tööl turvamehena ja nüüd, just sel nädalal, pidi minema autokooli,“ teab ta rääkida.

19-aastane Johannes jäi kadunuks 29. oktoobri öösel pärast Pärnus. Kindel on see, et noormees lahkus suvepealinna ööklubist Vaarikas kell 4.26 varahommikul. Seejärel võis ta kohtuda kahe tüdrukuga, kes tol hetkel läheduses asusid. Politsei on eelmainitud neiudega ka suhelnud ning väidetavalt soovis Johannes nende abi, et sõpradega ühendust saada. Praeguste andmete järgi sai noorukil telefon tühjaks.

Johannese õde Aale leiab, et ta väikevend on pigem seltsiv, aga noormehele meeldivat ka üksinda aega veeta. „Ta käis veel suvel ja septembris tööl turvamehena ja nüüd, just sel nädalal, pidi minema autokooli,“ räägib Aale, kelle arvates ei paistnud Johannes küll millegagi erilisega silma, mis põhjendaks vähimalgi määral tema kadumist.

„Eks ta ikka käib vahepeal kodunt ära. Elab isaga kahekesi ja on täisealine, keegi nii väga täpselt ei uuri ka, kus ta käib. Aga nii kaua ta kindlasti ei ole ära olnud – päev või kaks kõige rohkem,“ selgitab õde Aale.

„Kurbadele stsenaariumitele ei taha mõelda ja loodan ikka, et ta leitakse varsti üles,“ lisab õde.