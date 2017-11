Suvel kirjutasime, et Pirita-Merivälja-Viimsi kandist laekub teateid agressiivsest koerast, kes ründab ootamatult. Selgub, et ründav koer tegutseb endiselt.

"Kui kellelgi on veel pretensioone pildil oleva koera ja koeraomaniku vastu, siis palun kindlasti teavitada Pirita munitsipaalpolitsei peainspektorit Anne Järvet telefonidel 645 7637või 530 074 49," kirjutatakse Facebooki grupis Pirita inimesed pildikollaaži all, kus on punakaspruun koer ja verd tilkuv käsi.

Suvine vahejuhtum leidis aset jaanipäeval Väina-Viimsi tee ristmikul, kus koer ründas jalgrattasõidul olnud meest ja tema kuueaastast tütart.

Väidetavalt on sama koer rünnanud inimesi ka mujal lähikonnas, nende seas väikest poissi Jussi õlletoa lähedal.