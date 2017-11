Tartus Aardla tänav 136 maja kõrval tõmbas kopp esmaspäeval ja teisipäeval maha viisteist plekkgaraaži. Garaažiomanikud vandusid tuld ja tõrva ning lammutajaid ohjama kutsuti ka politsei. Nädal algas Aardla tänaval asuvatele garaažiomanikele justkui Hollywoodi filmis. Kopp tõmbas maha nende garaaže ning tekkinud praht tõsteti äraviimiseks kohe ka veoautosse. „Teisel pool maja asunud samuti umbes viisteist garaaži tõmmati maha nädal-kaks varem, aga seal olid sildid juures, et need lammutatakse. Mõnele meie garaažile oli küll suur punane rist peale tõmmatud, aga paljugi mis. Tõime need garaažid siia üle siis, kui need jäid läheduses asuva tankla ehitusele jalgu. Meil lihtsalt ei vedanud, kuna omal ajal ei õnnestunud garaažidealust maad erastada,“ on ühe plekkgaraaži omanik vihane.

Mees ütleb, et möödunud sügisel tahtis üks tuttav tema garaaži ära osta, kuid kahjuks ta sellega ei nõustunud.

Ühe lammutustöid jälgiva majaelaniku sõnul olid lammutamisele viitavad sildid siiski üleval. Küll nendib ta, et mõni garaažiomanik ei pruukinud maaomaniku plaanidest tõesti teadlik olla. „Tean, et üks garaažiomanik on pikemat aega olnud Soomes ja vaevalt, et tema lammutamisest teadlik on,“ räägib ta. Aardla 136 korteriühistust öeldi, et lammutus on seaduslik ning sellest anti varem ka teada. „Osa plekkgaraaže jäid alles, kuna neil on koos maa-aluse garaažiga omal ajal moodustatud garaažiühistu kinnistu. Garaažidele olid värviga peale tõmmatud ka punased ristid. Garaažide kohale tuleb tee, mis viib Laseri uuselamurajoonist Selveri juurde. Mõned mehed jooksid lammutusplatsil küll ringi, aga väga pahased nad välja ei paistnud,“ räägib ta. Politseist kinnitati Õhtulehele, et neile väljakutse tehti, kuid nagu kohapeal selgus, oli garaažide lammutustööde tellija maaomanik, kes oli lammutustöödest varasemalt teada andnud. Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus ütles, et varem riigile kuulunud maa müüdi hiljuti enampakkumisel ning garaažide kohalt algab nüüd äri- ja elamumaa. Arjusele teadaolevalt ei ole garaažide lammutamise suhtes keegi linnavalitsuse poole kaebusega pöördunud. Tartu korteriühistute liidu juhatuse liige Anne Valk ütleb juhtunut kommenteerides, et kui muidu on eraomandus püha ja puutumatu, siis võõra maa peal see ei kehti.