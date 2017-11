Pärast kokkupõrget väljus Saipov autost, käes kaks mängurelva. Ta karjus „Allahu Akbar!“, mis on islamiterroristide lemmikhüüd. Kurjategija peatas 28aastane politseinik Ryan Nash, kes lasi talle kuuli kõhtu. Haavatud terrorist toimetati haiglasse. Arstid ütlesid pärast operatsiooni, et tema seisund on kriitiline, kuid loodetavalt jääb ta siiski ellu.

31. oktoobril tähistatav halloween on Ameerika Ühendriikides lõbus kostüümipidu, milleks valmistutatakse kaua. Tänavu rikkus peomeeleolu New Yorgis toime pandud terrorirünnak. Kohaliku aja järgi veidi pärast kella 15 sõitis 29aastase usbekk Sayfullo Saipov pikapautoga Manhattanil piki Hudsoni jõge kulgevale kõnni- ja rattateele ning liikus seal jalakäijaid ja jalgrattureid alla ajades poolteist kilomeetrit. Auto verise teekonna lõpetas kokkupõrge koolibussiga. Bussis said kaks õpetajat ja kaks last kergelt vigastada.

Verise surmasõidu tunnistajad rääkisid hiljem ajakirjanikele, et vaatepilt oli kohutav: „Kõikjal lebasid inimkehad ja purunenud jalgrattad.“ Olgu lisatud, et terrorist valis kuriteopaigaks New Yorgi ühe ilusama kõnni- ja jalgrattatee. Tuhanded kohalikud elanikud ja turistid teevad seal iga päev tervisejooksu või naudivad rattasõitu. Seetõttu oli ka ohvrite seas palju turiste.

Surma said viis vana sõpra Argentinast

Terroristi teele jäi terve turismirühm Argentinast. Neist sai surma viis Rosario linnast pärit meest, kes kõik olid vanad sõbrad. Nad olid sõitnud New Yorki, et tähistada 30 aasta möödumist kooli lõpetamisest. Surma said veel kaks ameeriklast ja üks sakslane. Kaheksast ohvrist said kuus surma kohapeal, kaks hiljem haiglas.

Rünnakut pealt näinud advokaat Tom Kendrick ütles, et nägi kolme lähestikku lamavat inimest. „Ma läksin nende juurde, et aidata. Paraku ei vajanud nad enam abi. Kõik olid surnud. Surnukehad olid verised. See oli kohutav. See oli sürreaalne. Ma olen ikka veel šokis,“ rääkis ta.

Terroristi autost leidsid politseinikud sedeli, et Sayfullo Saipov tegutses äärmusrühmituse Islamiriik nimel.

Pärast terrorirünnakut tugevdati New Yorgis kohe turvameetmeid, kuid õhtuks planeeritud halloweeni rongkäiku ära ei jäetud. „See oli meie linnale väga valus päev, aga newyorklased ei hakka ühe terrorirünnaku pärast oma plaane muutma,“ ütles linnapea Bill de Blasio. Politseijuht James O´Neill nimetas juhtunut suuremõõtmeliseks tragöödiaks. Kuberner Andrew Cuomo lisas pärast konsulteerimist turvalisuse eest vastutavate ametkondadega, et tõendeid võimaliku uue ohu kohta praegu pole.

USA president Donald Trump nimetas terroristi haigeks inimeseks ja lubas, et sissesõidureegleid Ameerika Ühendriikidesse karmistatakse.

Terrorist saabus USAsse 2010. aastal

Terrorirünnaku korraldanud Sayfullo Saipov saabus Ameerika Ühendriikidesse 2010. aastal Usbekistani pealinnast Taškendist tänu viisaloteriile, kus loositakse iga aastal välja 55 000 immigrandi viisat. Viisaloterii programm on kehtinud aastast 1995. Pärast Saipovi korraldatud terrorirünnakut lubas president Donad Trump selle loterii tühistada.

TERRORIST: Sayfullo Saipov tuli Taškendist USAsse 2010. aastal legaalselt viisaloterii raames. (AFP / Sacanpix)

USAs elas Sayfullo Saipov esmalt Ohio osariigis, seejärel aga Florida osariigis Tampas. 2013. aasta aprillis abiellus ta Taškendist pärit usbekitariga ning nad said kolm last. Perekond elas telekanali ABC andmetel New Jersey osariigis Patersoni linnas, kus 150 000 elanikust on 30 000 moslemid.

Viimati töötas Sayfullo Saipov sõidujagamisteenuste vahendajas Uberis ja tegi viimase kuue kuu jooksul üle 1400 sõidu. Tuttavad iseloomustasid teda rahuliku ja tööka mehena, kes vabal ajal mängis meelsasti lastega. Pidudel ta ei käinud, vaid pühendus peamiselt tööle. Esialgsel uurimisel selgus, et Sayfullo Saipov rentis terrorirünnakus kasutatud pikapauto Ford F250 samal päeval firmalt The Home Depot.