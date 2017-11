CNN kirjutab, et Facebooki kontod, mida pidas üleval Venemaa trollivabrik, kutsusid mitmel korral üles vägivallale erinevate sotsiaalsete ja poliitiliste gruppide-liikumist vastu. Sihtmärgiks olid nii politseinikud, mustanahalised aktivistid kui illegaalsed immigrandid. Praeguseks on kolm Facebooki gruppi, mille algatas Vene Internetiuuringute Agentuur, suletud. Postitused, mida gruppides jagati, näitavad, et Venemaa huvides pole mitte ainult suureplaanilise maailmapoliitika mõjutamine ja poliitikasse sekkuine USA-s, vaid väikeste konfliktide ja kakluste õhutamine eri gruppide vahel. Postitused kutsuvad erinevate ideoloogiliste rühmade esindajaid üksteisega vägivaldselt arveid klaarima. Need grupid on vaid üks osa Columbia ülikooli digitaalse ajakirjanduse keskuse uuringust, mida viib läbi Jonathan Albright. Vene propaganda on tema peamine uurimisteema. Esimene grupp on nimega Being Patriotic (Patriootlikkus - ingl. k.), milles postitati regulaarselt sõnumeid, mis kiitsid president Donald Trumpi kampaaniat ja tegevust ning 2016. aasta aprillis kuulutas üks kasutaja, et mustanahaliste aktivistid, kes on Ameerika lippu teotanud, peab „otsekohe maha laskma“. Sulgemise hetkel oli grupis umbes 200 000 liiget.

Teine grupp oli aga nimega Blacktivist (kokkupandud sõnadest black ehk must ja activist ehk aktivist). Postitajad kirjeldavad seal politseivägivalda ja teevad üleskutseid nagu: „Mustanahalised, peame midagi ette võtma. Silm silma vastu! Korravalvurid muudkui ahistavad ja tapavad meid, ilma tagajärgedeta.“

Grupp Secured Borders (Kindlad piirid - ingl. k.) on aga see, mille sõnavõtud on kõige vägivaldsemad. 2017. aasta märtsis ütleb üks postitaja: „On ainult üks viis, kuidas [immigrantidega] toime tulla: tapke nad kõik.“ Teine kirjutab: „Kui maalt välja saadetakse, olgugi see viimane hoiatus. Tuleb tagasi, saab kuuli ja veeretatakse kraavi... PÕMM, probleem lahendatud.“ Kümned vägivaldsed sõnumid neis gruppides tulevad Facebooki kontodelt, mida saab Venemaaga seostada. Professor Mark R. Jacobson Georgetowni ülikoolist, kes on Venemaa mõjutusoperatsioonide-alane ekspert, selgitab, et gruppide ja postituste tagamõte on lihtne - suurendada ideoloogilist (võimalusel ka füüsilist) konflikti eri maailmavaadetega ameeriklaste vahel. „Venelasi ei huvita see, et rühmitused nagu Black Lives Matter (Mustad elud loevad ingl. k.) või Alt-Right (alternatiivparempoolsed ingl. k.) niisama istuvad ja Ameerika tuleviku teemal arutlevad. Nad tahavad vägivalda näha.“ Jacobson räägib, et juba Külma sõja ajal oli venelastel huvi erinevate sotsiaalsete liikumiste vastu, mis Ameerikas aset leidsid, lootuses, et selle põhjal saab ameeriklasi omavahel veelgi enam tülli ajada. „Kui vägivaldsed rahvakogunemised hakkavad tekkima... Siis peaksime nende tagant hakkama otsima Venemaa varjatud mõju.“ Ehkki kõik postitused ei õhuta vägivallale, saavad need, mis seda teevad, sadu „meeldimisi“, lisakommentaare või jagamisi. Mõned postitused naudivad suuremat edu tänu tasulisele reklaamile. Inimesed on aga veebi laetud postitustest ja muust sisust kergesti mõjutatavad, isegi kui nad ei tea selle allikat.