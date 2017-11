Tänase näosaate võitja Marta Laane parodeeritav oli sedakord Florence Foster Jenkins. Amatöörsopran, kes ei hiilanud just oma imetabase lauluoskuse poolest.

Marta on näosaates end andeka lauljana kuhjaga tõestanud. Kui raske on tema jaoks nimme väga valesti laulda? „Ikka on raske. Sa jääd kinni ja hakkad mõtlema: issand, kus ma olen selle lauluga? Mis noodid need on? See on ikkagi nii võõras. On, jah, üsna keeruline,“ sõnab ta.

„Ausalt öeldes mina ei kujutanud ette, mida inimesed sellest arvavad. Ja suure tänu ja pool etteastet võlgnen ma siiski Johanile, sest ta on lihtsalt imeline ja temaga on võrratu koos töötada,“ kiidab Marta oma lavapartnerit, pianist Johan Randveret. „Mul on sügavalt-sügavalt hea meel, et ta tuli, sest tegemist on tõesti Eesti ühe parima pianistiga. Au oli temaga koos laulda,“ lisab ta.