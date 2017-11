Saksamaal on kanepi legaliseerimine lähemal kui kunagi varem, kirjutab kvaliteetpäevaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nimelt käib praegu uue valitsuse moodustamine ning eeldatava koalitsiooni kolmest parteist kaks – vabad demokraadid ja rohelised – pooldavad kanepi legaliseerimist. Vabade demokraatide juht Christian Lindner kirjutas juba juulis Twitteris: „Uruguay lubab kanepi legaalset müüki apteekides. Miks mitte lubada seda ka Saksamaal? FDP (Vaba Demokraatlik Partei) oleks toetaja.“ Lindneriga sama meelt on ka roheliste juht Cem Özdemir.

Roheliste juht Cem Özdemir. (AFP / Scanpix)

Angela Merkeli juhitavad kristlikud demokraadid on küll veel skeptilised, kuid varasem vastuseis on hakanud nõrgenema. Näiteks teatas konservatiivide (CDU/CSU) parlamendifraktsiooni eestkõneleja majandusküsimustes Joachim Pfeiffer, et temagi toetab liberaliseerimist.