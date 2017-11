Kas tahaksid voodiellu tuua vaheldust? Proovida midagi uut? Lateks ja sidumismängud näivad liialt hirmutavana, kuid ometigi tahaks midagi proovida. Kas oled valmis kogema midagi uut ja müstilist? Kuidas kõlab seks kinniseotud silmadega?

Esiti võib see tunduda veidrana, aga portaal glamour.com annab kuus põhjust, miks peaksid seda juba ehk täna õhtul proovima!

1. Seks kinniseotud silmadega on vürtsikam ja vallatum

Natuke veider, kuid erutav. See pole nii karm, kui sidumismängud, kuid ometigi tavapärasest erinev. Kui tahad proovida midagi uut ja erinevat, siis on see just õige valik!

2. Kui sa ei saa näha, siis vähenevad su hirmud

Kas muretsed, et millist nägu sa keset seksi teha võid? Kui sinu või su kaaslase silmad on kinni, siis ei hooli sa sellest üldse! Kui sa ei tunne ebamugavust ja hirmu, siis lased end vabaks ja naudid kõike! Seda tõenäolisem on jõuda orgasmini.

3. Ühe meele sulgemine muudab teised intensiivsemaks

Lihtne puudutus või silitus - see mõjub hoopis erilisemalt. Ilma nägemata keskendud rohkem tundmisele, häältele, lõhnadele, maitsetele. Ja need on kõik palju intensiivsemad.

4. Kinniseotud silmadega seks suurendab usaldust partnerite vahel

Kui lubad oma kallimal enda silmad kinni siduda - see nõuab suurt usaldust. Kui iga ta edasine samm lisab usaldust ja rahulolu, siis usaldad teda veelgi enam.

5. Seks kinniseotud silmadega loob üllatusmomendi

Kui sa ei näe, mis partner teeb, siis isegi kõige pisem asi mõjub üllatavalt. Ka erutavalt. Hea võimalus lasta end hellitada õli, silituste, suudluste, puudutuste js kasvõi sulgedega!

6. Partneri silmade kinni sidumine annab sulle kontrolli

Kui oma partneri silmad kinni seod, siis oled sina juht. Su kallim usaldab end ja oma keha sinu hoolde. Vastutus ja võim on sinul! See võib mõjuda päris erutavalt.