„Uskumatu, kuidas ta liigub!“ ahhetas näosaate meeskond lava taga Andres Dvinjaninovi esituse ajal. Andres tantsis USA electro-pop koosseisu LMFAO laulu „Party Rock Anthem“ järgi nagu homset polekski.

Andres Dvinjaninov liikus ja kargles laval nagu 20aastane poiss. Ta tunnistab, et tantsu õppimine oligi kõnealuse numbri juures talle kõige raskem. „Siin on sammukesi, mis ritta tuleb ajada, päris palju. Ja see oligi päris raske. Kilosid on läinud juba mitu tükki – hetkel kahe nädalaga neli,“ räägib ta.

Ka võhma on näosaate mölluga kõvasti juurde tulnud. „Raivo E. Tamme tuuakse mulle eeskujuks juba päris tihti. Ma hakkan aru saama, miks ta triatlonile läks – kui siin selle näosaate oled lõpetanud, on selline tunne, et mis see triatlon siis ära ei ole,“ ütleb ta.