Brave Capitali poolt juhitav Growth Real Estate OÜ sõlmis Nordlin Ehitusega ehituslepingu Pirita TOPi kõrval asuvatele kinnistutele 27 eluruumiga korterelamute rajamiseks.

Kahest kolme korruselisest kortermajast koosnev elamukvartal Purje Residents valmib 2018. aasta sügiseks.

Purje Residents arendatakse välja ühes etapis, mille kogu investeeringute maht on ligikaudu 3,5 miljonit eurot. Kortermajad asuvad Purje tn 7 ja Regati pst 12 kinnistutel. Korterisuurused on vahemikus 31,1 – 171,6 ruutmeetrit. Purje Residentsi arhitekt on Urmas Lõoke.

Brave Capital on Eesti ja väliskapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis tegeleb erinevate varade ja osaluste soetamisega ning projektide finantseerimisega ja arendamisega.

