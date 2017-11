Sel nädalal andis Selver teada, et nende nime ja logo kasutatatakse Facebookis libaloterii loosimisel. Ka Swedbank teatas, et suhtlusvõrgustikes leviv petuskem kaaperdab kasutaja konto.

Kommentaaridest selgub, et sarnaste libakontodega on hädas olnud ka Omniva, Rimi ja Elisa.

Veebikonstaabel Maarja Punak sõnab, et kõikvõimalike skeemide puhul, mis lubavad kiiret ja lihtsat rikastumist kehtib vana tõde – kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt jääbki see tõest üsna kaugele. Samamoodi tasuks kõikide suhtlusvõrgustikes levivate loteriide puhul, mis nõuavad andmete sisestamist (telefon, aadress, meiliaadress) olema väga ettevaatlik ja kindlasti üle kontrollima, kas selline loterii on ettevõtte või asutuse poolt üldse käima lükatud.

Internetis tuleb alati info üle kontrollida. Kui pank saadab veidrana mõjuva teate, siis helistage panka (mitte kirjale lisatud numbrile, vaid korrektsele infotelefonile) ja kontrollige, kas info vastab tõele. Kui Paypal annab teada veidrast tehingust, siis tasub võtta ühendust Paypaliga ning uurida, kas see teade ikka pärineb neilt. Ja veel üks ohumärk – kui kirjale on lisatud, et „asjaga on väga kiire“, siis on samuti suur tõenäosus, et tegemist on petuskeemiga. Ajalise surve pealepanemisega tekitatakse inimeses soov asi kiiresti ära lahendada ning seetõttu võidakse olla hooletud faktide kontrollimises ja langeda nende lehtede lõksu, mis väliselt sarnanevad „päris“ lehtedele.