Kui oleme täiesti ausad, siis pole midagi paremat väheke räpakast ja vallatust huumorist. Seda siiski juhul, kui seda tehakse stiilselt ja hästi. Ometigi tunneme me kõik kedagi, kes viisakas seltskonnas tuleb välja alakehahuumoriga. Või keegi, kelle huumorisoon on mõjub haiglasena. Kui sina kipud olema see, kes teeb sageli just taolisi nalju, siis peaksid teadma, et sinu huumorisoont mõjutab ka su sodiaagimärk, kirjutab Your Tango. Kolm sodiaagimärki, kelle huumorit kõik ei mõista...

1. SKORPION

Kõikidest sodiaagimärkidest on just Skorpion oma naljades kõige ebasobimatum ja vägivaldsem. Vahel võib tekkida tunne, et ta ei teegi nalja... Nii mõnigi naljatlev Skorpion võib mõjuda nagu kõige hirmsam õudusunenägu! 2. KAALUD Kaalud võivad ju armastada harmooniat ja ilu, kuid tegu on ka ühe kõige sarkastilisema tähemärgiga. Kaalud armastavad igas olukorras kasutada nalja, mis ei pruugi sobida. Kaalude esindaja tunneb end ebamugavalt? Aeg teha haige ja sobimatu nali! Ta tunneb end närvilisena? Aeg teha taas haige ja sobimatu nali! 3. KAKSIKUD