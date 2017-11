Tokyos asuv firma Piala Inc. on töökollektiivi suitsupriiks muutmisele lähenenud üpris mõjusalt ja motiveerivalt - nimelt saavad kõik need, kes töö ajal suitsu ei tee, aasta peale kuus päeva lisapuhkust.

Puhkepäevad on mõeldud kompensatsiooniks suitsupauside eest, kirjutab The Telegraph. Kuna ettevõte asub hoone 29. korrusel, peab suitsetaja minema esimesele korrusele. See aga kulutab koos sigareti tõmbamisega veerand tundi tööajast.

„Üks meie mittesuitsetav töötaja kurtis, et suitsupausid põhjustavad probleeme,“ selgitas firma pressiesindaja Hirotaka Matsushima. „Juhatus nõustus ning otsustas mittesuitsetajatele anda kompensatsiooniks ekstra vaba aega,“ ütles firma esindaja.

Praegustel andmetel kasutab mittesuitsetajatele mõeldud hüvesid 30 töötajat 120-st. Alates septembrist, mil see võimalus välja pakuti, on suitsetamisest loobunud vähemalt neli inimest.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil suitsetab Jaapani täiskasvanud elanikkonnast 18,2%.