Suurde ahistamisskandaali sattunud Hollywoodi kõmulisel produtsendil Harvey Weinsteinil on ka tulihingelisi toetajaid. Viis noorikut trotsisid Moskva külma ilma ja võtsid end USA saatkonna ees tema toetuseks alasti.

Video plakateid kandnud ja end täiesti alasti võtnud neiude toetusaktsioonist Venemaa pealinna südames avaldas telekanal Ren TV.

„Me tulime siia selleks, et toetada neiudele seksi pakkunud produtsenti! Seks – see on õige, seks – see on äge. Me oleme selle poolt, et kui meesterahvas pakub neiudele seksi, siis see on lahe,“ karjus üks aktivistidest.