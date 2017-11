Austraalia võimud on kinnitanud, et alates 2019. aasta oktoobrist ei ole enam lubatud ronida kuulsale Uluru mäele.

Uluru (Reuters / Scanpix)

Külastajate ligipääs tilliidist koosnevale monoliidile otsustati lõpetati ühehäälselt, kirjutab BBC. Punase hiidmäe lähistel elavad aborigeenid on juba pikka aega palunud külastajatel mäele mitte minna, kuna tihe inimvool häirib nende elu.

Uluru (Reuters / Scanpix )

„See on äärmiselt tähtis paik, mitte mingi mänguväljak või lõbustuspark nagu Disneyland,“ ütles aborigeenide ühingu Anangu liige Sammy Wilson.

Uluru ehk endise nimega Ayers Rock on maailma suurim monoliit ning see on Austraalia pärismaalaste pühapaik.